Gençlik iksiri kemik suyunun faydaları! Kemik suyu eye iyi gelir?
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Gençlik iksiri kemik suyunun faydaları! Kemik suyu eye iyi gelir?

Haftada iki kez kemik suyu içerek kırışıklıklardan ve selülitlerden kurtulabilirsiniz. Vücudundaki değişim bununla da kalmayacak, yaşlanmanın diğer etkileri kemik suyu ile belirgin şekilde azalacak. Peki, Kemik suyu eye iyi gelir? İşte, kemik suyunun faydaları!

Gençlik iksiri kemik suyunun faydaları! Kemik suyu eye iyi gelir?
30.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:23

Yaşlanmayla beraber ciltte sarkma ve bozulma gibi deformasyonlar oluşur. Bu etkileri ortadan kaldırmak için kemik suyundan yardım alabilirsiniz.

BAĞIRSAKLARI KORUYOR

Kemik suyunda bulunan jelatin, bağırsağı korumaktadır. Bağırsak duvarını korumaya alan bu madde, dolaylı yoldan bağışıklığın güçlenmesini sağlamaktadır. Böylece toksik maddeler ve sindirilemeyen besinler kana karışamaz. Buna bağlı olarak da yorgunluk, egzama, tiroid gibi sorunlardan bünye korunur.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR

Kemik suyunda bulunan jelatin ve kolajen, cildi kırışıklıklara karşı korur. Kolajenin yaşlanmaya karşı etkisi bilimsel deneylerle de ortaya konulmuştur. Kolajen desteği alan ciltler, esneklik ve güç kazanır. Kolajen, bu özelliği yanında selülitleri gidermede de önemli işleve sahiptir.

Gençlik iksiri kemik suyunun faydaları! Kemik suyu eye iyi gelir?

KEMİKLER İÇİN DOĞAL GÜÇ KAYNAĞI

Kemik suyu zayıflayan kıkırdak dokuyu güçlendirir. 30 yaş üstü insanların kemik suyu içmesi tavsiye ediliyor. Bu özelliği yanında ağrıları da azaltma özelliği olan kemik suyu, güçlendirici etki göstermektedir.

SAKİNLEŞTİRİYOR

Rahat ve huzurlu bir uyku vaat eden kemik suyu, glisin amino asidi ile rahatlatıcı etki gösterir. Uyku problemi olanlar uyumadan kısa bir süre önce kemik suyu içerek huzurlu bir gece geçirebilirler.

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