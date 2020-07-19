Gençlik aşkı Ajda Pekkan'ın izlemeye gitti Türk Pop Müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan uzun bir aradan sonra Bodrum Gündoğan'daki Bvs Bosphorus Otel içerisinde yer alan Günay Restaurant'da sahne aldı. Pekkan'ı izleyenler arasında gençlik aşkı Mehmet Birgen'de vardı.

Bir hafta öncesinden rezervasyonları dolduran Ajda Pekkan Gülşah Saraçoğlu imzalı pullarla bezeli krem elbisesiyle sahneye çıkarken, konserine Fikret Şenes'in "Sihirli Aşk" şarkısı ile başladı. Pekkan geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Hem kulağa hem göze hitap eden Pekkan, dansçılarıyla birlikte harika bir sahne şovu sergiledi. Muhteşem performansıyla Bodrum'u sallayan Süperstar, sahne enerjisiyle de kendisini dinlemeye gelen beş yüz misafiri ayağa kaldırdı. Süperstar Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler arasında Ozan-Bahar Şer, Selma Türkeş, Beyhan-Adil Benardete, Mehmet Birgen, Ahmet Güneştekin, Hayri Yazıcı, Nil-Erkan Nukan, Nilüfer-Teoman Ademoğulları, Fethi Polat, Ahmet Selçuk İlkan gibi cemiyet, iş ve sanat dünyasının sevilen tanınmış simaları vardı.

Kaynak: Snob Magazin