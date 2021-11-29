Gençlere Tıbbi KBRN Farkındalık Eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerine ve Genç Kızılay AFSÜ topluluğuna yönelik 'Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

Eğitim kapanışına Afyonkarahisar Kızılay Genel Başkanı Mehmet Yakın, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Güdücü katıldı. Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Pala kapanış konuşmasında KBRN tehdidinin sadece kamu kurumlarında görev yapan personel için değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturması gereken önemli bir konu olduğuna dikkat çekti. Pala eğitimde emeği geçenlere, eğitmenlere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. Eğitime katılanlara katılım belgesi verildi. - AFYONKARAHİSAR