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Gençlere polis tarafından eğitim

Gençlere polis tarafından eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da gençleri her türlü zararlı propagandaya karşı korumak için polis tarafından yürütülen eğitim çalışmaları sürüyor.

MALATYA (İHA) - Malatya'da gençleri her türlü zararlı propagandaya karşı korumak için polis tarafından yürütülen eğitim çalışmaları sürüyor.

Malatya'da "Bir Eksiğiz" isimli proje kapsamında, liselerde öğrenim gören toplam 465 öğrenci ile okul idare ve öğretmenlerine yönelik konferans verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında illegal örgütlerin her türlü eylemde kullandığı insan kaynağına ulaşmasını engellemek amacıyla "Bir Eksiğiz" isimli proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında, liselerde öğrenim gören toplam 465 öğrenci ile okul idare ve öğretmenlerine yönelik emniyet personelince "örgütlerin gençliği hedef alma sebepleri, kullandıkları yöntemler ve asıl amaçları" konulu konferans düzenlendi. Program sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler taktim edildi.

Geleceğin teminatı gençleri her türlü zararlı propagandaya karşı korumak için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - MALATYA

Gençlere polis tarafından eğitim

Gençlere polis tarafından eğitim

Gençlere polis tarafından eğitim

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