Gençler Çanakkale Gençlik Kampına uğurlandı
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Gençler Çanakkale Gençlik Kampına uğurlandı

Gençler Çanakkale Gençlik Kampına uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, "Genç Adımlar Kampa-5" projesi kapsamında gençler Çanakkale Gençlik Kampına uğurlandı.

Malatya'da, "Genç Adımlar Kampa-5" projesi kapsamında gençler Çanakkale Gençlik Kampına uğurlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında gençlerin yasa dışı konulara yönelmemeleri için etkinlikler düzenleniyor. Farklı bölge ve etnik yapılardan gelen öğrencileri bir araya getirerek ortak yaşama kültürünü kazandırmak, önyargıları kırmak, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, başarılı öğrencileri ödüllendirerek diğer öğrencileri de başarıya özendirmek, sosyo-ekonomik bakımdan zayıf toplumsal kesime dahil olan öğrencilerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek ve terör örgütleri ile marjinal grupların faaliyetleri hakkında gençleri bilinçlendirmek amacıyla "Genç Adımlar Kampa-5" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında 2 dönem halinde 4'er gün planlanan etkinliğe Malatya'dan katılım sağlayacak öğrencilerin ilk grubu Polisevi Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de iştirak ettiği kahvaltı programı ile Çanakkale Gençlik Kampı'na uğurlandı. - MALATYA

Gençler Çanakkale Gençlik Kampına uğurlandı
Gençler Çanakkale Gençlik Kampına uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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