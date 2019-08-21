Genç yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok

21.08.2019 13:32

Genç yıl Yunanistan'da çıkan yangına Türkiye'de bulunan uçaklarla yardım etmek isteyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çarpıcı bir açıklama geldi. Pakdemirli, İzmir'de çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili "Bugünkü şartlar itibariyle THK'nın elinde olan 6 uçağın 3'ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesiyle ring kurma ihtimali yok. Binmek isteyen buyursun binsin" diye konuştu.

Geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi mevkiinde başlayan ve şiddetli rüzgar sebebiyle Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar yayılan orman yangınından 54 saat sonra kontrol altına alındı.

"BU ALANDA DÜNYANIN EN İYİSİYİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgesinde yaptığı açıklama şunları söyledi:

"Kanarya Adaları'nda, Sibirya'da ve Kanada'da da yangınlar var. Bunlarla mücadele etmek kolay değil. Bu alanda dünyanı en iyi ülkesiyiz. İlk müdahale süresini 18 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Tek amacımız bir ağacın daha az yanması. Muğla'da çıkan yangınla benzer bir yangındı ama yüzde 50 daha az helikopter kullandık. Alet ve ekipmanı eksik kullanmadık. Hatta gereğinden biraz fazla bile kullandık. 48 saattir çok fedakarca bir çalışma ortamında birlikte olduk. Ancak yangın fırsatçıları var. Hayatlarında bir kez buraya gelmeden bu işi siyasi ranta çeviren klavye şövalyeleri var. Bugün bizi en mutlu eden konu yangının kontrol altına alınması oldu. Her gün her dakika dünden daha iyi konuma getirmek istiyoruz"

"THK'DA 3 TANE UÇAK VAR"

Uçak tartışmalarına da değinen Pakdemirli, "Geçen seneden bu yana 6 helikopteri filomuza ekledik. Ancak geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Uçak daha fazla su alıyor ama yangını hedeflemesi çok daha zor. Helikopterler bölgede bulunan göletlerden su çekebiliyorlar. Ancak uçağın 2.2 km bir piste ihtiyacı var. Barajlarda bu büyüklüğü bulması mümkün değil. Bugünkü şartlar itibariyle THK'nın elinde olan 6 uçağın 3'ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesiyle ring kurma ihtimali yok. Bugün itibariyle Türkiye bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. THK'da 20 uçak olduğu söyleniyor ancak bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

"KİRALADIĞIMIZ UÇAKLARA PERSONEL BİNMEK İSTEMİYOR"

Yurt dışından kiralanan uçakların eski ve güvenlik bakımından sorunları olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı, "Bir ağaç daha az yansın diye mücadele ediyoruz. Ancak insan hayatı da bizim için değerli. Dışardan kiralama yaptığımız zaman uçaklara orman personelleri binmek istemiyor. Çünkü güvenli olduğunu düşünmüyorlar. Binmek isteyenler buyursunlar binsinler. Çünkü uçaklar 1960'lı modellerde ve teknik olarak iyi seviyede değiller. Bunun yanı sıra teknik özellikleri son derece kısıtlı ve sınırlı. Uçakları konu etmek siyasi rant olduğunun göstergesidir" dedi.

GEÇEN YIL NE DEMİŞTİ?

Yunanistan'daki yangınla ilgili açıklama yapan Pakdemirli, 2018 yılının Temmuz ayında "Mevkidaşımla konuştum. İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil. Talep gelmesi halinde 45 dakika mesafedeyiz, anında müdahaleye hazırız." demişti.