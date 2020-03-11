Genç şarkıcı Melis Fis 5 dakikada beste yaptı Dur Diyemem isimli ilk teklisi ile dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı Melis Fis, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir radyo programında yeteneği ile herkesi kendine hayran bıraktı

3 kelime ile 5 dakikada şarkı yaptı! Spontane bir şekilde program esnasında hazır altyapının üzerine kendisine verilen 3 kelime ile şarkı yapan Melis Fis, 5 dakikada şarkıyı tamamladı ve dinleyicilerden beğeni topladı.







Kaynak: Snob Magazin