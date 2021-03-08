Sesi duyan arkadaşları yardımına koştu ama yetmedi! Genç polis memuru karakolda kendi silahıyla intihar etti
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Sesi duyan arkadaşları yardımına koştu ama yetmedi! Genç polis memuru karakolda kendi silahıyla intihar etti

08.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:34

Zonguldak'ta sabah saatlerinde görevli olduğu karakola giden polis memuru M.T., henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Genç polise ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu içerisinde yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde göreve gelen polis memuru M.T. (26) henüz belirlenemeyen bir nedenle görev yaptığı karakol içerisinde kendi silahı ile intihar etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Meslektaşlarının ilk yardım yaptığı polis memuru için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİSİ YAPILACAK

Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından meslektaşları genç polis memurunun cansız bedenini otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Yaşanan olay sonrası Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek incelemelerde bulunup olay hakkında bilgi aldı.

İNTİHAR NEDENİ BİLİNMİYOR

3 yıldır Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurunun çevresinde sevilen birisi olduğu öğrenildi. Polis memurunun neden intihar ettiği henüz belirlenemezken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Sesi duyan arkadaşları yardımına koştu ama yetmedi! Genç polis memuru karakolda kendi silahıyla intihar etti
Haber Yorumları (3)
VATANDAS: Kim bilir nasıl bir derdi vardır içinde bilinmez. İnsanı yakıp yıkan düşünceler ve stres Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabır diliyorum.
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YAZİK: Emniyette yöneticilerin yaptığı mobbing hicbir kurumla mukayese edilemeyecek kadar fazla yoksa 26 yaşında bi insan niye canına kastetsin bu vebal herkesi yakar
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NAİM: Ah be kardeşim yakışırma sana be senin yerinde olmak için neler vermezdim senin yaptığına bak
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