Genç müzisyenler için eşsiz fırsat: Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu
Haberler » Dünya » Genç müzisyenler için eşsiz fırsat: Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu - Haber

Genç müzisyenler için eşsiz fırsat: Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu

Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Genç müzisyenler için eşsiz fırsat: Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu

Dünyaca ünlü tenor tarafından kurulan 'Sinfonia por el Peru' adlı müzik okulu öğrencilerinin hayalleri gerçek oldu. Peru'da imkanı olmayan çocukların da müzik eğitimi alabilmelerini sağlayan okulun en iyi öğrencilerinden oluşan Gençlik Senfoni Orkestrası, Salszburg'da ikonik Filarmoni Orkestrası ile buluştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et