Genç muhasebeci intihar etti
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Genç muhasebeci intihar etti

07.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:32
Genç muhasebeci intihar etti

GAZİANTEP'te muhasebecilik yapan Yunus Emre A. (24), ailesiyle yaşadığı evde kendisini iple tavana asarak intihar etti.

GAZİANTEP'te muhasebecilik yapan Yunus Emre A. (24), ailesiyle yaşadığı evde kendisini iple tavana asarak intihar etti.

Olay, dün gece saatlerinde Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Yunus Emre A., odasında tavandaki demire iple kendini astı. Odaya giren yakınları Yunus Emri'yi asılı bulup, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yunus Emre A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yunus Emre A.'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bu sırada yakınları, gözyaşlarına boğuldu.


Genç muhasebeci intihar etti
Genç muhasebeci intihar etti
Genç muhasebeci intihar etti
Genç muhasebeci intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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