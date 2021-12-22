Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması finali Kandıra'da yapıldı - Haberler
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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması finali Kandıra'da yapıldı

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması finali Kandıra'da yapıldı
AA / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nın finali, Kocaeli'deki 15 imam hatip ortaokulunun katılımıyla yapıldı.

KOCAELİ (AA) - Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nın finali, Kocaeli'deki 15 imam hatip ortaokulunun katılımıyla yapıldı.

Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin koordinatörlüğünde Merkez Şefik Camisi'nde yapılan yarışmada, Gebze Mollafenari İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yasin Erdoğan birinci, Gölcük İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ensar Arslan ikinci, Gölcük İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdulvasid Namazov üçüncü oldu.

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

Etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, İlçe Müftüsü Rahmi Sancar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.???????

AA / Murat Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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