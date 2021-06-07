Genç kuşağın sevilen oyuncusu, 'Cam Tavanlar' ile ekranlara dönüyor

Genç kuşağın sevilen oyuncularından Bensu Soral, tam 4 yıllık aranın ardından, Show TV'de izleyicilerle buluşacak olan 'Cam Tavanlar' ile ekranlara dönüyor.

Ojo Pictures'ın, Show TV için hazırladığı 'Cam Tavanlar' yaz ekranlarına aşkı, mücadeleyi, kızgın ateşten yükselen leziz tatları ve ekran başındakilerin kendilerini bulacakları sürprizlerle dolu bir hikayeyi taşıyacak. Dizinin başrol oyuncularından Bensu Soral da bu projeyle 4 yıllık ekran molasına son veriyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla göz dolduran Soral, pek çok kadının aynası ve de ilhamı olacak Leyla karakteriyle izleyicilerle buluşacak.

Senaryosunu fenomen işlerde imzası bulunan Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise güçlü reji gözüyle Fehmi Öztürk'ün yer aldığı dizide Amazon kadınlarını andıran savaşçı bir karaktere hayat veren Soral, Leyla ile çaresizlik anlarında umudun hep var olduğunu aşılayacak. İş hayatında erkeklerin arasında yaşadığı güçlüklerle mücadele edecek olan Leyla, konu aşka gelince çok daha güçlü bir savaş verecek.

Komedi ile dramın birlikte harmanlandığı 'Cam Tavanlar' ve rolü Leyla ile ilgili genç oyuncu şunları söylüyor: "Cam Tavanlar, beni o sıcak yaz dizilerinin rüzgarı kadar güçlü, vereceği sayısız mesajları olan senaryosuyla yakaladı. Bu mesajların çoğunu hayat verdiğim Leyla sayesinde ekran başındakilere iletecek olmak benim için çok heyecan verici. İzleyiciler bu hikaye ile çok eğlenecekler, kendileriyle özdeşleştirecekler ama en çok da yazın rehavetine ekranda kapılmamış olacaklar. Çünkü Leyla'nın mücadelesi, onların da mücadelesi olacak. Meriç'in kaleminden çıkan, Fehmi Hoca ile hayat bulan ve inanılmaz kıymetli ekip arkadaşlarımla birlikte seyirciye ulaştıracağımız bu hikayeye çok inandım. Kubilay ile ilk defa çalışıyor olmamıza rağmen sanki birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ve sette her gün kendimi keyifli, sıcacık bir dünyanın içinde buluyorum."

Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in yapımcılığındaki, ekranlara farklı bir soluk getirecek olan 'Cam Tavanlar', 9 Haziran Çarşamba saat 20:00'da ilk bölümüyle Show TV'de izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler