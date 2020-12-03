Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar (2)
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Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar (2)

03.12.2020 06:15 | Son Güncelleme: 03.12.2020 06:19
Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMAVan'da madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Van Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van'da madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Van Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, uyuşturucu veya herhangi bir uyarıcı madde kullanmadığını ifade eden S.Ö.'nün, görüntülerinin kendisinden habersiz çekildiğini ve sosyal medyada yayınlandığını belirterek, şikayette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal Medya üzerinden 'Van'da uyuşturucu madde kullanımı gençleri zehirlemeye devam ediyor' başlıklı video paylaşılmıştır.Sosyal medya üzerinden paylaşılan videodaki S. Ö. isimli kadın şahıs, 2 Aralık 2020 günü Emniyet Müdürlüğü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek, sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirtmiştir.S.Ö. 1 Aralık 2020 günü saat 01: 00 sıralarında alkollü olduğunu, alkolün etkisiyle kendisini yola attığını, akabinde taksiye binerek konakladığı otele gittiğini ifade etmiştir.Bu zamana kadar kesinlikle uyuşturucu ve uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını, kendisinden habersiz görüntülerini çeken, paylaşan ve sosyal medya üzerinden kötü yorumlarda bulunan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.Olayla ilgili 'Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi' suçundan tahkikat başlatılmıştır."

Haber: VAN,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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