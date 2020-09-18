Genç kadını polisler ölümden son andan kurtardı
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Genç kadını polisler ölümden son andan kurtardı

Esenyurtta tartıştığı sevgilisinin başına silah dayayan maganda, polis ekiplerinin dikkati sayesinde son anda etkisiz hale getirildi.

18.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:49

İstanbul'da tartıştığı sevgilisinin başına silah dayayan maganda, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile durduruldu. Ekiplerin silah doğrulttuğu magandanın üstünden uyuşturucu çıktı. Olay anbean kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt-Hadımköy bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.B. isimli bir kişi araç içerisinde kız arkadaşı olduğu öğrenilen E.G ile kıskançlık krizi yüzünden tartışmaya başladılar. Vatandaşların bu durumu görüp tepki göstermesinin ardından araçtan inen Y.B bagajdan aldığı silahla kız arkadaşı E.G'nin kafasına dayayarak öldürmekle tehdit etti.

SİLAHLARINI ZANLIYA DOĞRULTTULAR

Bu sırada devriye görevini gerçekleştiren yunus motosikletli polisler bir kalabalık toplandığını görerek olay yerine geldiler. Bir kadının başına silah dayandığını gören polisler, silahlarını çekerek Y.B'ye doğrulttular. Polisleri karşısında gören Y.B şok olarak silahını indirip polislere teslim oldu.

ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri, şahsı ve aracı incelemeye başladı. Y.B.'nin üzerinde ve arabasında uyuşturucu maddelere rastlandı. Ayrıca olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Karakola teslim edilen Y.B., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kadını polisler ölümden son andan kurtardı

Kaynak: İHA

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