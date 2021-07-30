Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!
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Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!

Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de 2 kişi, genç bir kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kadın eline aldığı sopayla kendini korumaya çalışırken, yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz gece Bahçelievler'de meydana gelen olayda gece geç saatlerde bir kadın ve iki adam sokakta tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından şahıslardan biri kadına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı.

ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Kendisine yumruk ve tekmeler atan adama kadın elindeki sopayla karşılık verdi. Sopa karşısında neye uğradığını şaşıran şahıs, olayı uzaktan izleyen arkadaşından yardım istedi. O saldırgan da gelerek kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı.

KADIN BİR ANDA YERE DÜŞTÜ

İki adamın saldırısına elinde bulunan sopayla karşılık veren kadın daha fazla dayanamadı ve yere düştü. Saldırganlar kadına yerde de vurmaya devam ederken, yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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