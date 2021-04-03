Genç fenomen Tuana Tezsay'dan bomba itiraf! Kimler kimler "Bana da benze" diye para teklif etmiş
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Genç fenomen Tuana Tezsay'dan bomba itiraf! Kimler kimler "Bana da benze" diye para teklif etmiş

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Genç fenomen Tuana Tezsay'dan bomba itiraf! Kimler kimler 'Bana da benze' diye para teklif etmiş

Yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Tuana Tezsay, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Enes Özdemir'in sorularını yanıtladı. Kahkaha tufanının koptuğu röportajda samimi açıklamalarda bulunan Tezsay, hangi ünlü isimlerden makyaj teklifi aldığını anlattı.

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Sosyal medya üzerinden makyaj tekniklerini kullanarak ünlü isimlere benzemeye çalışan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Tuana Tezsay, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Çektiği makyaj videolarının arka planını anlatan Tezsay, hangi ünlü isimlerden makyaj teklifi aldığını da açıkladı.

Genç fenomen Tuana Tezsay, Enes Özdemir'in "Para karşılığı makyajımı yap diyenler oldu mu?" ve "Yapılan tiplemelerine nasıl tepkiler geldi?" sorularını cevap verirken Selin Ciğerci ile yaşadığı olayı da anlattı.

Videonun tamamını izlemek için tıklayınız...

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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