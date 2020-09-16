Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu
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Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu

Osmaniye'de özel bir hastanede başhekim yardımcısı olarak çalışan ve bir süre önce görevinden ayrılan Dr. Mustafa Kocaman, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu.

Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu
16.09.2020 20:50 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:15

Osmaniye'de başhekim yardımcısı olarak görev yapan ve bir süre önce görevinden ayrılan doktor, hastanenin otoparkında otomobil içerisinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Osmaniye'de özel bir hastanede başhekim yardımcısı olarak çalışan ve bir süre önce görevinden ayrılarak medikal şirketi kuran Dr. Mustafa Kocaman'ın, görevden ayrıldığı hastanenin otoparkında otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALI OLARAK BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından tabanca ile vurulmuş şekilde ve ağır yaralı olarak buldukları Dr. Mustafa Kocaman'ı hemen hastaneye kaldırdı. İlk müdahalenin görevinden ayrıldığı hastanede yapıldığı genç doktor ameliyata alındığı ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ OLABİLİR

Osmaniye polisinin olay yerinde yaptığı incelemede Dr. Mustafa Kocaman'ın intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Eşi de sağlık çalışanı olan Dr. Mustafa Kocaman'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu
Dr. Mustafa Kocaman

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
BUNAK: ÜLKEMDE SAĞLIKÇIYA VERİLEN ÖNEMİ ÖZETİ LOO
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