Gemlik'te tırın çarpmasıyla yıkılan prefabrik iş yerindeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Gemlik'te tırın çarpmasıyla yıkılan prefabrik iş yerindeki 3 kişi yaralandı

Gemlik'te tırın çarpmasıyla yıkılan prefabrik iş yerindeki 3 kişi yaralandı
AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir tırın, iş yeri olarak kullanılan prefabrik binaya çarparak yıkması sonucu içeride bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir tırın, iş yeri olarak kullanılan prefabrik binaya çarparak yıkması sonucu içeride bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Gemlik Serbest Bölge'nin tır bekleme sahasında manevra yapan sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, kayıt merkezi olarak kullanılan prefabrik binanın çatısına çarptı.

Binanın yıkılmasının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, binada bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Binanın enkazının kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Gemlik'te tırın çarpmasıyla yıkılan prefabrik iş yerindeki 3 kişi yaralandı

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AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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