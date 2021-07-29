Gemlik Belediyesi heyeti Navodari'de
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Gemlik Belediyesi heyeti Navodari'de

Gemlik Belediyesi heyeti Navodari'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, beraberindeki heyet ile kardeş şehir Romanya Navodari Belediyesi'ni ziyaret etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, beraberindeki heyet ile kardeş şehir Romanya Navodari Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Sertaslan'a eski belediye başkanı Mehmet Turgut'un yanı sıra meclis üyeleri ve daire müdürleri de eşlik etti.

Kardeş şehirler arasında pandemi sebebiyle yapılamayan ziyaretler bu yıl devam ediyor. Başkan Sertaslan ve beraberindeki heyet, Navodari Belediyesi'nin her yıl düzenlediği "Navodari Şenlikleri"nin davetlisi olarak kente gitti. Ziyarette bir kez daha seçilen Sosyal Demokrat Partili Florin Chelaru'yu tebrik eden Başkan Sertaslan, kardeş şehir programlarının farklı kültürler arasında iletişim kurabilmek açısından önemli olduğunu söyledi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu: "Şehirlerimizin ilerleyip gelişmesi, farklı kültürler arasında etkileşim kurarak kentlerimize faydalı çalışmalar yapmak için kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesini arzu ediyoruz. Gemlik, zeytini ile anılsa da turizm ve sanayide de gelişen bir kent. Kardeş şehir ilişkilerimiz ile tarımda, sanayide ve turizmde kentlerimizin ilerlemesini sağlayacağız."

Gemlik ve Navodari belediyeleri, 2000 yılında iki belediye meclisinin aldığı karar ile kardeş şehir olmuşlardı. Kardeş şehir ilişkileri ile iki belediye arasında sanayi, turizm ve ticaret faaliyetleri gelişirken festival ve özel günlerde belediyeler arasında ziyaret ve davetler gerçekleşiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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