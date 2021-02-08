Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem
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Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem

08.02.2021 02:04 | Son Güncelleme: 08.02.2021 02:08
Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden ve korku içerisinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre saat 01.01'de merkez üssü ilçeye bağlı Beştepe köyünde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 16.68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Soğuk hava nedeniyle evlerinin önünde ateş yakan ilçe sakinleri ısınmaya çalıştı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. 


Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem
Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem
Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem
Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet BOZDUMAN

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