Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda gelinin bakire olduğunu kanıtlamak için gerdekten kalma kanlı çarşafı bayrak gibi sallayan kalabalığın göbek attığı anlar yer aldı. Hangi ilimizde çekildiği bilinmeyen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Bugün sosyal medyada gündeme gelen bir video kullanıcıların tepkisini çekti. Türkiye'de çekilen görüntülerde kalabalık bir grup sokak ortasında göbek atıp dans etti. Hangi ilde çekildiği bilinmeyen görüntü kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

KANLI ÇARŞAFLA GÖBEK ATTILAR

Bu durumu ilginç kılan ise kalabalığın toplanma nedeni oldu. Bir araya gelen kalabalık gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için gerdekten kalma kanlı çarşafı bayrak gibi sallayarak göbek attı.

GELİN DE KALABALIĞA EŞLİK ETTİ

Toplanan insanlar kanlı çarşaf ile göbek atarken gelin de boynundaki altınlar ile oynayanlara eşlik etti. Kullanıcılar bu görüntülerin ardından olaya tepki gösterdi ve bu anları eleştirdi.

BAZI KULLANICILAR "GELENEK" DEDİ

Öte yandan bazı kullanıcılar da bunun eski bir gelenek olduğunu savundu ve yaşanan olayda bir anormallik görmediklerini aktardı.