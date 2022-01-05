Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz kimdir, eşi Erdi kimdir, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kaynanası Beyhan hanımla tartışan Yeşim hanım gözyaşlarına hakim olamamıştı. Gelinim Mutfakta Yeşim kimdir, eşi Erdi kaç yaşında? Yeşim Öksüz nereli? Gelinim Mutfakta Yeşim instagram!

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Gelinim Mutfakta Yeşim Öksüz 30 yaşındadır. 4 yıllık evliliği olan Yeşim Öksüz'ün bir de oğlu bulunuyor. Adıyamanlı olan Yeşim Öksüz, İstanbul'da yaşamaktadır ve grafik tasarımcısıdır.

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim Öksüz Çalışkan'ın instagram adresi; @yesimcaliskanoksuz olarak biliniyor.

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