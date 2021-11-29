Gelinim mutfakta sunucusu kim oldu? 29 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu kim?

Demet Akalın'nın sunumu ile sezona başlayan Gelinim Mutfakta ardı ardına sunucu değişikliği yapıldı ve son olarak yeni sunucu ile ekrana geldi. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu.

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1977

Kaç yaşında: 44yaşında

Nereli:Zonguldak

Doğum tarihi: 1977

Kaç yaşında: 44yaşında

Nereli : Zonguldak

1976 yılında Zonguldak şehrinde doğan Turgay Başyayla aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Turgay Başyayla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler bölümü'nü başarılı bir şekilde bitirmiştir. Turgay Başyayla kariyerine müzik ile başladı. İlk albümünü 2000 yılında çıkarttı. Turgay Başyayla Türkiye'de pek çok konsere imza attı. Turgay, Nazlıcan isimli albümüyle herkes tarafından tanındı. 2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT 'de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.

TURGAY BAŞYAYLA ALBÜMLERİ NELER?

Nazlıcan,

Ben Patlarsam Eğer,

Öz,

Yediveren,

Saçlarını Taramışsın,

Sisteki Sesler,

Yedi

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