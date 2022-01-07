Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın finalinde kim birinci oldu? 7 Ocak 2022 Cuma günü kim elendi? Puan durumu nedir?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 7 Ocak tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 Ocak 2022 Cuma günü kim kazandı? 7 Ocak 2022 Cuma günü kim elendi?
Gelinim Mutfakta yarışması hergün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Yoğun ilgi ile takip edilen Gelinim Mutfakta yarışmasını Nursel Ergin sunmaktadır. Nursel Ergin'in sunumuyla Gelinim Mutfakta yarışması 7 Ocak 2022 Cuma günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 Ocak 2022 Cuma kim kazandı? Puan durumu nedir? 7 Ocak 2022 Cumagünü kim elendi?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 7 Ocak 2022 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki çeyrek altının sahibi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 7 Ocak 2022 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Damla diğer gelinlerden yüksek puan alarak günün birincisi seçildi. Bununla beraber, yarışmanın kuralı gereği çeyrek altının sahibi bir kişi olacaktı Damlagelin olmuştur.
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 7 Ocak 2022 Cuma günü beş altın bileziğin sahibi olan gelin 79 puanla, kim oldu? Beş altın bileziğin sahibi Yeşim ve Damla gelinler oldu. İki gelin de toplamda aynı puanı aldığı için beş bileziğin sahibi olmuştur.
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta,7 Ocak 2022 Cuma günü kim elendi herkes tarafından merak konusu oldu. Diğer gelinlerden başarısız olan ve bu haftanın elenen ismi kim oldu? Gelinim Mutfakta seyircisi 7 Ocak 2022 Cuma günü elenen ismi merak edip araştırma konusu oldu. 7 Ocak 2022 Cuma günü elenen gelin Yeliz oldu.
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