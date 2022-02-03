Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Gelinim Mutfakta Damla kimdir? Gelinim mutfakta Damla neden elendi? Gelinim Mutfakta Damla instagram adı ne?

Gelinim Mutfakta Damla kimdir? Gelinim Mutfakta 860. bölüm fragmanında Gelin Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in açıklamalarından sonra merak konusu oldu. İzleyenler Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Gelinim Mutfakta Damla kimdir? Gelinim Mutfakta Damla instagram adı ne? Gelinim mutfakta Damla neden elendi? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Damla'nın 560. bölüm fragmanında Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in açıklamalarına göre artık Gelinim Mutfakta'da olmayacağı ve ayrılma sebebinin de yeni bölümde açıklanacağı ifade edildi. Fragmanda Nursel Ergin, "Biz dün gece çok enteresan üst üste haberler aldık. Bugün 5 tane altın bilezik kazanacaktı bir gelinimiz. Final gününde gördüğünüz gibi 2 yarışmacım birden yok. Dün geceden beri gerçekten bunun stresini yaşıyoruz. Gerçekten çok endişelendik ve üzülerek söylemek istiyorum ki Damla artık Gelinim Mutfakta yok. Sebebi de şu..." açıklamasında bulundu. Gelinim Mutfakta'da Damla neden yok sorusunun yanıtı yarınki yeni bölümde ortaya çıkacak.

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KİMDİR?

2001 yılında doğan Gelinim Mutfakta yarışmacısı Damla aslen Amasyalıdır.

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA İNSTAGRAM ADI NE?

Gelinim Mutfakta gelini Damla'nın instagram adı @damlafurkansenyel'dir ve 12 bin takipçisi bulunmaktadır.

3 ŞUBAT 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

2Şubat Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Damla oldu. Damla 19 puanla çeyrek altını kazanan isim oldu.

3 ŞUBAT PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

3 Şubat Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim Damla oldu. Damla 19 puanla günün birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 3 ŞUBAT PUAN DURUMU

Damla: 19

Miyase: 14

Yasemin: 7

Yeşim: 17

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