Gelinim Mutfakta 23 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?
Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 23 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 23 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 23 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle!
Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 23 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 23 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 23 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? İşte detaylar haberimizde…
GELİNİM MUTFAKTA 23 HAZİRAN PUAN DURUMU!
Gelinim Mutfakta'nın 23 Haziran 2021'de yayınlanan 733. Bölümde Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Gönül Harşitlioğlu-Yüksel Harşitlioğlu ve Yağnur İşçiler-Nilgün İşçiler çiftleri "Ürgüp Köfte" için yarıştılar!
Gelinim Mutfakta 733. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ayten Hatamova Gürüf ve Yağnur İşçiler aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI İZLE!
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREĞİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta 23 Haziran'da Yağnur gelin kazandı.