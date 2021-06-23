Gelinim Mutfakta 23 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 23 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 23 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 23 Haziran puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle!