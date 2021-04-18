Gelini tarafından dövülen yaşlı kadının görüntülerine RTÜK üyesinden tepki: Videoyu açıkça izletmek vicdana sığmıyor
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Gelini tarafından dövülen yaşlı kadının görüntülerine RTÜK üyesinden tepki: Videoyu açıkça izletmek vicdana sığmıyor

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programında, 88 yaşındaki bir kadına gelininin yaptığı işkence görüntülerine yer verilmesi nedeniyle konuyla ilgili RTÜK'e dilekçe yazdı. Taşçı dilekçesinde, "Yaşlı bir kadının gelini tarafından dövüldüğü görüntülere en küçük bir flulaştırma bile verilmeden yayınlanması vicdana sığmıyor. Toplumsal şiddeti normalleştiren içerikler görmezden geliniyor" ifadelerine yer verdi.

Müge Anlı'nın programında, 9 çocuk sahibi 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümü gündeme geldi. Programda, Aslan'ın işkence görüntülerine de yer verildi.

DİLEKÇE YAZDI

Cumhuriyet'in haberine göre, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, söz konusu görüntülere ilişkin dilekçe yazarak, üst kurula başvurdu. Taşcı, dilekçesinde, programlarda "yayın ilkelerine dikkat edilmediğine" dikkat çekti.

"DÖVÜLME GÖRÜNTÜLERİNİ AÇIKÇA GÖSTERDİLER"

Konuya ilişkin değerlendirmede de bulunan Taşcı, "RTÜK, kurgu olan dizilerde kadınla erkeğin en ufak yakınlaşmasını milli ve manevi değerlere aykırı bularak, iktidara yakın kanallar dışındaki tüm televizyonlara ceza yağdırıyor. Aynı RTÜK, 88 yaşında engelli bir kadının gelinleri tarafından dövülme görüntülerini en ufak flulaştırma gereksinimi bile duymadan günlerce yayımlamasında ne insani, ne vicdani ne de hukuki bir sorun görüyor" dedi.

"TOPLUMSAL ŞİDDETİ DERİNLEŞTİREN İÇERİKLER GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

RTÜK Başkanı için sorumluluk çağrısı yapan Taşcı, şunları kaydetti:

"RTÜK yönetimi, toplumsal çürümeyi derinleştiren, kadına şiddetten enseste kadar pek çok yozlaşmayı sıradanlaştıran içerikleri görmezden geliyor, yapılan şikâyetler üzerine de harekete geçmiyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, muhalefetin nerede nasıl konuşacağına karışacağına; nasıl muhalefet yapacağına ilişkin engin görüşlerini paylaşmayı bir tarafa bırakıp, yasayla sorumlu olduğu asıl işiyle ilgilensin."

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Gelini tarafından dövülen yaşlı kadının görüntülerine RTÜK üyesinden tepki: Videoyu açıkça izletmek vicdana sığmıyor
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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