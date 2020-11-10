Gelini evden kaçınca gurur meselesi yapıp intihar etti iddiası
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Gelini evden kaçınca gurur meselesi yapıp intihar etti iddiası

10.11.2020 21:46 | Son Güncelleme: 10.11.2020 21:51
Gelini evden kaçınca gurur meselesi yapıp intihar etti iddiası

Samsun'da gelini 5 gün önce evden kaçan kadının gurur meselesi yapıp kendini evinde asarak intihar ettiği iddia edildi.

Samsun'da gelini 5 gün önce evden kaçan kadının gurur meselesi yapıp kendini evinde asarak intihar ettiği iddia edildi.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Nihat Çağan'ın eşi olan gelini Seher Çağan 5 gün önce evden kaçtığı öğrenilen Zeynep Çağan (56) üzüntüsünden girdiği bunalım sonucu kendini evinin tavanına iple astı. 4 çocuk annesi Zeynep Çağan olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynep Çağan'ın eşi Necip Çağan eşi ile 28 yıldır mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirterek, karısının gelininin 5 gün önce evden kaçması sonucu gurur meselesi yapıp bundan dolayı hayatına son verdiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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