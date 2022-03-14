Gelin Evi sunucusu kimdir? Show TV Gelin Evi sunucusu Aslıhan Hünel kimdir, kaç yaşında?
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Hafta içi her gün 12.15'te Show TV'de ekrana gelecek olan 'Gelin Evi'nin sunucusunun kim olduğu merak edildi. Peki, Gelin Evi sunucusu kimdir?
Show TV'nin reyting rekorları kıran efsane programı gelin evi büyük sürprizlerle yeniden başladı. Peki, Gelin Evi sunucusu kimdir?
GELİN EVİ SUNUCUSU KİMDİR?
Gelin Evi sunucusu Aslıhan Hünel'dir.
ASLIHAN HÜNEL KİMDİR?
Doğum tarihi: 4 Haziran 1977
Kaç yaşında: : 44 yaşında
Nereli: İstanbul
Boy: 1,7 m
Aslı Hünel Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.
Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.
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