Gelin Evi sunucusu Aslıhan Hünel kimdir? Aslıhan Hünel kaç yaşında, eşi ve kardeşi kimdir?
Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri döndü. Gelin Evi sunucusu Aslıhan Hünel kimdir? Aslıhan Hünel kaç yaşında, eşi ve kardeşi kimdir?
Gelin Evi sunucusu Aslıhan Hünel kimdir? sorusu televizyon izleyicisi tarafından merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Aslıhan Hünel kaç yaşında, eşi kimdir?
Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programının sunucusu Aslıhan Hünel'dir.
Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.
Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.
Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babaları Mehmet Fevzi Hünel Corona virüse yakalanmış, ünlü kardeşler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinden yardım istemişti. Mehmet Fevzi Hünel, 10 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti.
Savaş Yurtsever otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak çalışıyor. 1975 doğumlu Yurtsever aynı zamanda iş insanı olarak biliniyor.
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