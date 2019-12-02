Gelin adayı Hanife Gürdal, pompacılık yaparken ne kadar para kazandığını açıkladı

02.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:38

Evlilik yarışmasından ayrıldıktan sonra bir dönem benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, bugün konuk olduğu canlı yayında benzin istasyonunda asgari ücretle çalıştığını söyledi.

"KENDİMİ KENDİME KANITLAMAK İSTEDİM"

Başörtüsünü açarak gündeme gelen Hanife Gürdal, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda özel hayatı ve iş hayatından bahseden Gürdal, şunları anlattı: "Ben kendimi kendime kanıtlamak için girmiştim benzin istasyonuna, sonra da isteğimle ayrıldım. Maaşım asgari ücretti, patronumuz mesailerle falan 2100 yüz lira veriyordu. Bir seneye yakın orada çalıştım."

"SÖZLÜ TACİZE UĞRADIM"

Pompacı olarak çalışırken sözlü tacizlere de maruz kaldığını söyleyen Hanife, sözlerine şöyle devam etti: "Orada çalışırken bazı terbiyesiz insanlar beni rahatsız etti. Mesela birisi çalıştığım yere gelip günde üç dört kez taciz ederdi. 'Ne haber, bir gün çay içelim mi, benimle dışarı çıkmak ister misin, neden buradasın?' tarzı tacizlerde bulunurdu."

"SEVGİLİMLE ÇEKİMLERDE TANIŞTIK"

Sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlatan Hanife, "Bir şey oldu. O benim fotoğraflarımı çekiyordu. Birlikte çekimler yapıyorduk. Sonrasında birbirimizi kıskanmaya başladık. Açılmadık üzerine konuşmadık ve birden sevgili olduk" dedi.

"BU KIZI MI BİZE LAYIK GÖRDÜN?"

İlişkiye başlarken sevgilisine "Ben seni üzerim" diyen gelin adayı, ilişkide çok şımarık olduğunu ve sevgilisine çok çektirdiğini söyledi. "Eski ilişkilerimde istenmeyen kişi oldum" diyen Hanife Gürdal, "Eski sevgililerimin ailesi 'Bu kızı mı bize layık gördün' dediler ama Kemal de bunları hiç yaşamadım." diyerek sözlerini sonlandırdı.