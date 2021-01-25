Gelibolu-Lapseki feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamıyor

Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede 22 Ocak Cuma gününden bu yana aralıklarla süren fırtına ve yağmur, bu sabah etkisini artırdı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, diğer hatlardaki seferlerin planlandığı gibi gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel