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Son dakika haberi! Gelibolu'da korkutan ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Gelibolu'da korkutan ev yangını Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

ÇANAKKALE (İHA) - Gelibolu'da korkutan ev yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Evde kimsenin bulunmaması ise facia ihtimalinin önüne geçti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde 2 katlı bir binanın ilk katında yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürmeyi başardı. Elektrikli sobadan çıktığı belirlenen yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Gelibolu'da korkutan ev yangını

Son dakika haberi! Gelibolu'da korkutan ev yangını

Son dakika haberi! Gelibolu'da korkutan ev yangını

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - 3. Sayfa

Çanakkale, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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