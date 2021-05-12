Gelibolu'da hayırseverler ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçlarını ödedi
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Gelibolu'da hayırseverler ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçlarını ödedi

Gelibolu'da hayırseverler ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçlarını ödedi
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın başlattığı hareket ile hayırseverlerin yardımlarıyla ihtiyaç sahibi 30 vatandaşın bakkal borçları ödendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın başlattığı hareket ile hayırseverlerin yardımlarıyla ihtiyaç sahibi 30 vatandaşın bakkal borçları ödendi.

Özacar, Alaeddin Mahallesi Muhtarı Gülnur Karagöz'le mahalledeki bir bakkala giderek, ihtiyaç sahiplerinin birikmiş borçlarını kapattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özacar, "Bu güzel ayda, hayırsever vatandaşlarımızın bu güzel hareketi takdire değer. Böylelikle bu zor günlerde bu vatandaşlarımıza hayırseverlerimiz sayesinde bir nebze de olsa nefes aldırmış olduk. Bu zorlu günleri el ele vererek hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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