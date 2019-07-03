Gelibolu'da bebek bezine sarılı 20 şişe kaçak içki ele geçirildi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada bebek bezine sarılı halde 20 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu'da yaptığı yol kontrolü sırasında S.A.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Ekipler yaptığı aramada bagajdaki bebek bezlerinden şüphelendi. Yapılan kontrolde, bebek bezlerine sarılı 9 şişe 70'lik rakı ve 11 şişe 70'li viski ele geçirildi. TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak rakı ve viskilerin piyasa değerinin yaklaşık 3 bin 400 TL olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından, Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile serbest bırakıldı.



Kaynak: DHA

- Çanakkale