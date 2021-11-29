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Gelibolu'da apartmanın çatısı uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Gelibolu'da apartmanın çatısı uçtu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın çatısı uçtu.

ÇANAKKALE (İHA) - - Gelibolu'da apartmanın çatısı uçtu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, iş yerleri ve bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay bugün akşam 19.30 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Tuğsavul Caddesi üzerinde bulunan Yakup Aksoy apartmanında meydana geldi. Lodos fırtınasına fazla dayanamayan apartman çatısından bazı malzemeler sokağa saçıldı.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, apartmandaki daireler ve park halindeki araçlar zarar gördü. Belediyeye ait ekipler, kısa sürede bölgeye gelerek temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Gelibolu'da apartmanın çatısı uçtu

Gelibolu'da apartmanın çatısı uçtu

Gelibolu'da apartmanın çatısı uçtu

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri

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