Geleneksel fileler modern tasarımla çevre dostu çantalara dönüştü

Üniversite'nin markalı ürünleri ve sanatsal tasarımlarının satışa sunulduğu Üniversite Mağazası 3414 KHAS, koleksiyonlarıyla çok sayıda ziyaretçi ve konuğun ilgisini çekiyor.

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde yer alanöğretim üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri, genç tasarımcı öğrencilerin ürünlerinin yer aldığı 3414 KHAS, son olarak MARCHÉ işbirliği ile geleneksel fileleri, modern tasarımsal dokunuşla çevre dostu çantalara dönüştürdü.

Doğada yok olması yaklaşık 1000 yılı bulabilen plastik poşetlere karşı, geleneksel, doğal ve çevre dostu malzemelerden üretilen çantaların kullanımının desteklenmesi amacıyla yola çıkan 3414 KHAS, ev kadınlarının el emeği ürünü file çantaları ile hem kadın işgücüne destek olmayı hem de plastik kullanımını azaltmaya yönelik çalışmaları teşvik etmeyi hedefliyor.

3414 KHAS, KadirHas Üniversitesi değerleri ışığında tasarladığı file çanta ile kadın emeğini desteklerken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler