Gelecek Sensin" Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle Maltepe 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayata geçirilen "Gelecek Sensin" projesiyle çocuk hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlaki değerler kazanmalarını sağlanması ve salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.



İSTKA'nın "Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen proje çerçevesinde Maltepe 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapımı gerçekleştirilen çok amaçlı spor salonu, cep sinema salonu, kitap okuma salonu ve hobi atölyesi gibi faaliyet alanlarının açılışı gerçekleştirildi.



Açılış kurdelesini, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, İSTKA Proje Sorumlusu Cüneyt Genç, Maltepe 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Veysel Yüksel birlikte kesti.



Başsavcı Tosun, yaptığı konuşmada, cezaevindeki çocukların tekrar topluma kazandırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.



Bunun için ayrıca çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Tosun, "Bu anlamda cezaevi idaremiz tarafından hazırlanan projenin, İSTKA'nın destekleriyle hayata geçmesi, ileriye dönük olarak örnek teşkil edecek olması açısından büyük önem taşıyor." dedi.



Maltepe 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yüksel de kurum hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Kurumun genel yapısı içerisinde çocuklara özel müstakil bir yapı oluşturulduğunu aktaran Yüksel, "Eğitim, öğretim, sportif ve nitelikli bazı eğitimlere katılmalarını sağlamak maksadıyla öncelikli olarak alt yapının oluşturulması noktasında ev sahipliği yaptığımız 'Gelecek Sensin' isimli projemiz, Kartal Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilmekte olup İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 515 bin 963 lira bütçeli projemiz şubat itibarıyla bir yıllık süreyi kapsamakta olup ilk altı ay faaliyetler için alt yapının oluşturulması, ikinci altı ayda da pratiklerin gerçekleştirilmesi şeklinde planlanmıştır." diye konuştu.



İSTKA Proje Sorumlusu Cüneyt Genç ise "Projelerimiz kapsamında, çocuklarımız önemli bir yer kaplamaktadır. Kurumumuzun hayata geçirdiği bu projelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Protokol üyeleri konuşmaların ardından kurum içerisinde oluşturulan faaliyet alanlarını gezdi.



"Gelecek Sensin" projesiyle çocuk hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlaki değerler kazanmalarını sağlanması ve salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.



Projeyle suça sürüklenmiş çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında çalışmalar yapılacak.



Projenin amaçları arasında birincil öncelikli olarak risk altındaki çocuklar ve gençlere yönelik tarama, erken tanı belirleme ve rehabilitasyona yönlendirme amaçlı, toplum temelli ve bütüncül şekilde tasarlanmış ikincil ve üçüncül önleme müdahalelerin geliştirilmesi ve uygulanması yer alıyor.