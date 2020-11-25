Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı
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Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı

25.11.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:13

Gelecek Partisi tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için hazırlanan video büyük beğeni topladı. Söz konusu paylaşımda, "Kadınlar ne ister?" sorusuna farklı alternatifler sunuluyor, en sonunda ise kadınların aslında tek isteklerinin "yaşamak" olduğuna dikkat çekiliyor.

12 Aralık 2019'da Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel "Kadınlar Yaşamak İster" konulu bir video paylaştı.

"Kadınlar Ne İster?" sorusuna çeşitli cevapların verildiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kadınlar; hedeflerine koşarken devleti arkasında görmek ister. Herkes kadar saygı görmek ister. Önyargısız bakışlarla karşılaşmak isterse. İnandıklarından dolayı ötekileştirilmemek ister. Fedakarlıkları hiçe sayılmasın ister. Diğer kadınlardan bir farkı olmadığı anlaşılsın ister. Camdan kalıplara hapsedilmemek ister.

"DEĞERLERİ YOK SAYILMASIN İSTER"

Geleneklerine saygı duyulsun ister. Çocuğunun geleceği için endişe duymamak ister. Değerleri yok sayılmasın ister. Sınav kaygısı yaşamamak ister. İnsan onuruna yakışır bir ortamda çalışmak ister. Alım gücü ve yaşam kalitesi artsın ister. Ehliyeti ve liyakatiyle takdir görmek ister. Hayat tarzına müdahale edilmemesini ister. Onsuz bütün renklerin eksik kalacağı bilinsin ister.

Evet kadınlar çok şey ister. Kadınlar da herkes gibi hakkın olan her şeyi ister. Şiddete uğramamayı da ister. Yasalarla sözde değil özde korunmayı da ister. Çünkü aslında tek bir şeydir istedikleri: YAŞAMAK"

Gelecek Partisi'nin 'kadına şiddet' temalı videosu büyük beğeni topladı
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