Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, S.A, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine tüfekle ateş açtı. Saldırı esnasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenildi.

Şüpheli S.A, saldırı sonrası polisi arayarak kendisini ihbar etti. Ekiplerce gözaltına alınan S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirildi. Bu arada, açılan ateş sonucu evin giriş katındaki verandanın camlarının kırıldığı görüldü.

Ayhan Sefer Üstün

"SİYESETÇİLERE YAPILAN SALDIRI TOPLUMA YAPILMIŞTIR"

Gelecek Partisi Sakarya il Başkanı Ender Serbes, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'da yapılan evine pompalı tüfekle yapılan saldırıyı kınadı.

Serbes, yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, siyasetçilere yapılan saldırının topluma yapıldığını kaydetti. Failin mutlaka adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Serbes, "Konut dokunulmazlığı her insan için kutsaldır. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir siyasetçinin evine saldırmak, toplumsal huzuruna saldırıdır. Genel Başkan yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun yanındayız. Aynı zamanda bunun partimize yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yetkililer olayı en ince ayrıntısına kadar araştırmalı ve kamuoyu bilgilendirilmelidir." dedi.