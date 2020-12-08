Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
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Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

08.12.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:51

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya Tekeler Mahallesi'nde bulunan evi kurşunlandı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı gözaltına alınırken çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, S.A, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine tüfekle ateş açtı. Saldırı esnasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenildi.

Şüpheli S.A, saldırı sonrası polisi arayarak kendisini ihbar etti. Ekiplerce gözaltına alınan S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirildi. Bu arada, açılan ateş sonucu evin giriş katındaki verandanın camlarının kırıldığı görüldü.

Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
Ayhan Sefer Üstün

"SİYESETÇİLERE YAPILAN SALDIRI TOPLUMA YAPILMIŞTIR"

Gelecek Partisi Sakarya il Başkanı Ender Serbes, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'da yapılan evine pompalı tüfekle yapılan saldırıyı kınadı.

Serbes, yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, siyasetçilere yapılan saldırının topluma yapıldığını kaydetti. Failin mutlaka adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Serbes, "Konut dokunulmazlığı her insan için kutsaldır. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir siyasetçinin evine saldırmak, toplumsal huzuruna saldırıdır. Genel Başkan yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun yanındayız. Aynı zamanda bunun partimize yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yetkililer olayı en ince ayrıntısına kadar araştırmalı ve kamuoyu bilgilendirilmelidir." dedi.

Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
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