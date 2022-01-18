Geleceğin ressamları bu kursta

Yediden yetmişe her kesimin kendini geliştirebilecek bir kurs bulduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine destek olmak amacıyla resim kursu açtı. Eğitim, kültür ve sanatın merkezi haline gelen KO-MEK'te alanında usta eğiticiler tarafından verilen kurslara katılan 7-12 yaş arası çocukların beceri ve teknik eğitimlerinin yanı sıra hayal dünyalarının gelişmesine de katkıda bulunuluyor.

KARA KALEM VE YAĞLI BOYA YAPIYORLAR

İlk kez 7-12 yaş için hafta sonu resim kursu açan KO-MEK ilginin yoğun olmasından oldukça memnun. Resim kursuna ilgi duyan çocukların hafta sonlarını daha verimli geçirerek yeteneklerini geliştirdiği kursta kara kalem ve yağlı boya resimlerinin yanı sıra genel çizimler yapılarak eğitimler tamamlanıyor.

TEKNİK ÇİZİMLER YAPILIYOR

KO-MEK verdiği eğitimlerde çeşitli boyalarla farklı tekniklerle resim çalışmalarının yanı sıra ilk başta geometrik çizimlerle yapılan çalışma sonucunda çocukların üretkenliklerini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Pazar günleri verilen eğitimlere katılan çocuklar kara kalem ve yağlı boya teknikleri ile sabır ve emek gerektiren çalışmalar yaparak tekniklerini geliştirme fırsatı da buluyor.

ÇOCUKLAR KO-MEK'İ ÇOK SEVDİ

KO-MEK resim kursuna gelen 7 yaşındaki Ali Emir, ''Resim yapmayı çok seviyorum o yüzden annem ve babam beni KO-MEK'e getirdi.Burada son bahar resmi yapıyorum'' dedi. Bir diğer kursiyer Yiğit ise ''Resim yapmaya ilgim vardı evde birçok resim yaptım, annem babam da burada bizim için resim kursu açılacağını duyunca hemen yazdırdı. Burada şimdilik kara kalem ve geometrik şekiller çizerek kendimizi geliştiriyoruz. Evde de boş durmuyorum sürekli resim yapıyorum'' ifadesini kullandı. Ecrin Oskay da, ''Resim yapmayı seviyorum, resim yaparken can sıkıntımı gideriyorum. KO-MEK'i daha önce biliyordum. Böyle bir kursun açılacağını duyduğumda çok sevindim. Şimdilik genelde göz çizmeyi seviyorum umarım buradaki eğitimlerle kendimi daha çok geliştiririm'' açıklamasını yaptı.

SERGİ AÇMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

7. sınıf öğrencisi Zeynep Ebrar, şunları söyledi; ''Hafta sonlarımı değerlendirmek için KO-MEK'te resim kursuna başladım. Daha önceden de çizgi filim karakterlerini çizip ve karakalem çalışmaları yapıyordum.'' Belinay Yiğitbaşı ise burada resim çizmeyi öğrendiğini, daha önceden de birçok resim yaptığını, özellikle karakalemden duyu organlarımızı çizmeyi sevdiğini aktardı. Bu kursta kendini geliştirerek, yaptığı resimlerle ilerde sergi açmayı düşündüğünü ifade etti. İrem Duran ise konuşmasında, ''Karantina döneminde resim yapmaya ilgi duydum, zamanla kendimi geliştirerek birçok portre yaptım. Resim yapmayı seviyorum. Boya ile resim yapma yeteneğimi geliştirmek için burada eğitim almak istedim'' diyerek, KO-MEK'e teşekkür etti.

ABLA KARDEŞ KURSA RENK KATIYORLAR

Resim kursuna ablası ile birlikte gelen en küçük kursiyer Melih Kaya (5) ise resim yapmayı çok sevdiğini ifade ederek, kurs sayesinde yeni yeni çizimler yaptığını ve kendisini geliştirdiğini belirtti. Ablası Melis Kaya ise ''KO-MEK'i çok seviyorum o yüzden bu kursa gelmeye karar verdim. Resim yapmayı annemden öğrenerek alıştım, en çok vazo ve masa resimleri yapmayı seviyorum. İlerde ressam olmayı düşünüyorum ama en çok isteğim iç mimar olmak'' ifadesini kullandı.

ONLİNE KAYIT FIRSATI

Siz de 12 ilçede 43 kurs merkezinde verilen eğitimlere katılmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.

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