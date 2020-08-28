Gel Dese Aşk dizisi final yaptı mı? Gel Dese Aşk dizisi bitti mi? Gel Dese Aşk dizisi neden yok? Gel Dese Aşk dizisi neden yayından kaldırıldı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gel Dese Aşk dizisi final yaptı mı? Gel Dese Aşk dizisi bitti mi? Gel Dese Aşk dizisi neden yok? Gel Dese Aşk dizisi neden yayından kaldırıldı?

ATV ekranlarında 4 bölüm yayınlanan ve çarpık ilişkilerden dolayı RTÜK'e şikayet edilen Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı. Peki, Gel Dese Aşk dizisi neden yayından kaldırıldı? Gel Dese Aşk dizisi final yaptı mı? Gel Dese Aşk dizisi bitti mi? Gel Dese Aşk dizisi neden yok?

Gel Dese Aşk dizisi final yaptı mı? Gel Dese Aşk dizisi bitti mi? Gel Dese Aşk dizisi neden yok? Gel Dese Aşk dizisi neden yayından kaldırıldı?
28.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:36

Başrollerinde Erkan Petekkaya ve İlayda Çevik'in yer aldığı Gel Dese Aşk dizisi ani bir kararla yayından kaldırıldı. Gelişme sonrası Gel Dese Aşk dizisi final yaptı mı? Gel Dese Aşk dizisi bitti mi? Gel Dese Aşk dizisi neden yok? Gel Dese Aşk dizisi neden yayından kaldırıldı konuları merak edildi.

GEL DESE AŞK DİZİSİ FİNAL YAPTI MI?

ATV ekranlarında 4 bölüm yayınlanan ve çarpık ilişkilerden dolayı RTÜK'e şikayet edilen Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çarpık ilişkiler barındıran konusundan dolayı RTÜK'e şikayet edildi. Dizide bir babanın, genç kızının, arkadaşı ile çarpık ilişkisini konu alması ve bu ilişkinin eş tarafından ört bas edilmesi büyük tepki çekmişti.

Gel Dese Aşk dizisi final yaptı mı? Gel Dese Aşk dizisi bitti mi? Gel Dese Aşk dizisi neden yok? Gel Dese Aşk dizisi neden yayından kaldırıldı?

GEL DESE AŞK'IN KONUSU NE?

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüstür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.

İlgili Haberler

Çatı Katı Aşk 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Çatı Katı Aşk dizisi 8. bölüm izle
Çatı Katı Aşk 9. bölüm fragmanı yayımlandı! Çatı Katı Aşk dizisi 8. bölüm izle
Çatı Katı Aşk 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çatı Katı Aşk 7. bölüm izle!
Çatı Katı Aşk 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çatı Katı Aşk 7. bölüm izle!
Çatı katı aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı katı aşk son bölümde neler oldu?
Çatı katı aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı katı aşk son bölümde neler oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde Güncel
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Güncel
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu 3. Sayfa
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ekonomi
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü 3. Sayfa
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu Güncel
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var
F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor
F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Yan yola uçan sürücü TIR'a çarptı, 2 kişi yaralandı
Yan yola uçan sürücü TIR'a çarptı, 2 kişi yaralandı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Mustafa Sandal Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Eddie Newton Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Gel Dese Aşk dizisi final yaptı mı? Gel Dese Aşk dizisi bitti mi? Gel Dese Aşk dizisi neden yok? Gel Dese Aşk dizisi neden yayından kaldırıldı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 09:36:30. #1.14#
title