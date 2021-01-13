GEKAP beyannamesi ne zaman verilecek? Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi nedir?

Resmi Gazete'de yayınlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi genel tebliğinde yapılan değişiklik ile GEKAP beyannamesi verme süreleri düzenlendi. Peki, GEKAP beyannamesi ne zaman verilecek? Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi nedir?

Geri kazanım katılım payı Beyannamesi 2020 yılında 6'şar aylık dönemlerde sonraki yıllarda 3'er aylık dönemlerde verilecek.

Gekap Beyannamesi plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda verilecek.

Beyan dönemi içerisinde plastik poşetlerin satışı ve diğer ürünlerin ise piyasaya arzı/ithali yapılmamış ise "Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır" seçeneği işaretlenerek boş GEKAP Beyannamesi verilmek zorundadır.

Ocak 2020 ve Şubat 2020 dönemleri için GEKAP beyannamesi vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir. Ocak 2020 ve Şubat 2020 dönemi için verilen GEKAP Beyannamelerin ödemeleri 1/7/2020 tarihine kadar yapılabilecek.

GEKAP BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLECEK 2021