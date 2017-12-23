Gediz'de 3. Sanayi Sitesi Taslak Çalışmaları Tamamlandı

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, ilçe sanayi sitesinin geliştirilmesi amacıyla 3. Sanayi Sitesi taslak çalışmalarının tamamlandığını belirtti.



Belediye Başkanı Dr.Mehmed Ali Saraoğlu, Oda başkanlarıyla Belediye Başkanlık makamında düzenlenen toplantıda Oda başkanlarına 3. Sanayi Sitesinde gelinen nokta hakkında ayrıntılı bilgi verdi.



Başkan Saraoğlu ilçedeki Sanayi Sitesinde yaşanılan işyeri sıkıntısının çözülmesi ve sanayi sitesinin geliştirilmesi amacıyla 3. Sanayi sitesi taslak çalışmalarının tamamlandığını söyledi.



Saraoğlu, "Teşebbüslerin tüzel kişilik haline gelmesi durumunda kamulaştırma çalışması başlatılması hususu gündeme gelen toplantıda, modüler sistemde 48, 96 192 ve 384 metrekare büyüklüklerde olabilecek şekillerde işyerleri tasarlandı. İş yeri sayısı müracaata göre değişiklik gösterebilecektir. Kooperatif sistemi ile yapılması planlanan 3. Sanayi Sitesi 70 dönümlük bir alanda tasarlanmış olup, yaklaşık 100 dönüm daha rezerv alanı bulunmaktadır. Tasarlanan işyerleri imalatçı ve sanayi esnafı olmak üzere iki çeşit esnafa yönelik olarak yapılacaktır. Tasarlanan 3. Sanayi Sitesi ile Gediz sanayimiz büyüyecek ve ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.



Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Av. Mesut Yörük, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mesut Naci Cebecioğlu, Belediye Başkan Yrd. Hakan Arpacı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Ergöçmen, Otelci-Kahveci-Lokanta-Berber Esnaf Odası Başkanı Y.Cengiz Özçelik, Madeni Eşya ve Tamirciler Odası Başkanı H.İbrahim Akgün, Gediz Esnaf Dayanışma Birliği (GEDAB) Başkanı Bünyamin Türer, Gediz Belediyesi Avukatı Eflatun Coşar, Belediye İmar İşleri Müdürü.Sıtkı Dayıoğlu, İmar İşleri Şefi M.Ali Yüksel katıldı.(EFE) - KÜTAHYA