Geçtiğimiz Sene Eser Yenenler ve Murat Boz'la Evde Parti Yapan Bahar Candan: Onları Okumak, İzlemek İstiyorum
Geçtiğimiz sene Murat Boz'la Eser Yenenler'in evinde buluşan Bahar Candan, katıldığı magazin programında olay hakkında "Görüştüğümüzde Murat ve Aslı ayrıydı ve bizimki sadece ev oturmasıydı." dedi.
Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz sene oyuncu Eser Yenenler ile gece eğlenmeye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 'İşte Benim Stilim' adlı yarışmayla tanınan Bahar Candan'la Eser Yenenler'in evinde buluştu. Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk olan Bahar Candan, yaşanan olay hakkında açıklama yaptı.
"BULUŞTUĞUMUZDA MURAT VE ASLI AYRIYDI"
Murat Boz'la buluştuklarında Aslı Enver ayrıldıklarını söyleyen Bahar candan açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Çok yanlış. Öncelikle Eser Bey'in herhangi bir restoran tarzında. Çok aydınlık, klas vakit geçirebileceğiniz bir alan. Biz öncesinde Emirgan'da restorandaydık sonra eve geçtik.
"MURAT VE ESERİ OKUMAK, DİNLEMEK VE İZLEMEK İSTİYORUM"
İnsanlar çok yanlış şeyler düşünüyor ama öyle değil. Bizimki ev oturmasıydı ve her şey çok düzgündü, saygılıydı. Ben Murat ve eserin fanıyım. Ben onlarda en az 15 yaş küçüğüm ben onları izlemek, dinlemek ve okumak istiyorum. İnsanlar kötü bir şey düşünmesin çünkü kötü bir şey olmadı. Ben kola içtim orada."
EV PARTİSİNDE BULUŞTULAR
Ünlü popçu Murat Boz, yakın arkadaşı Eser Yenenler ile eğlenmeye çıktı. Daha sonra Yenenler'in villasına giden ikiliye 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Bahar- Nihal Candan kardeşler ile Özge Bitmez eşlik etti.Ev partisinden sabah 05.00'te ilk ayrılan Özge Bitmez oldu. Flaşlar patlayınca devreye sitenin güvenliği girdi. Habercilerin uzaklaştığını düşünen Nihal-Bahar Candan kardeşler 05.40'da villadan çıktı. objektifleri fark edince bağırıp çağırmaya başladılar ve yüzlerini saklamaya çalıştılar.
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Murat ve aslı ayrı değildiler. Ama bence birşey olmadı evde.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu erkekler neden kendilerini bu kadar çok düşürüyo anlamam olay olduğundada Murata yakıştıramamıştım. Bahar Candan mı kaldı yaniCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gereksiz haberCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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onlarda seni evirir çevirir öyle okur merak etmeCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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gecenin 5inde ne okuyacaksın, okumaya meraklıysan üniversite de olman lazım, erkeklerin evinde değil.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır