06.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:41

İki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil, kasım ayında hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz ay taburcu olan Mehmet Ali Erbil, ilk kez konuştu.

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü şovmen, ses sanatçısı Ercan Avşar ve oyuncu Tolga Yüce ile akşam yemeğinde buluştu.

Erbil, "2020'den en büyük dileğim sağlık. Yaklaşık 1.5 yıldır yatıyorum. 2020'yi evde karşıladğım için çok mutluyum" dedi. Ercan Avşar ise, "Her zaman Mehmet Ali Erbil'in yanındayım" şeklinde konuştu.



