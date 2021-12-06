Geçit Şehit Göksel Özdemir Ortaokulu Volaybolda İl Birincisi Oldu - Haberler
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Geçit Şehit Göksel Özdemir Ortaokulu Volaybolda İl Birincisi Oldu

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Geçit Şehit Göksel Özdemir Ortaokulu Volaybolda İl Birincisi Oldu

Okul sporları kapsamında düzenlenen voleybol müsabakalarında Geçit Şehit Göksel Özdemir Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, finalde Mollaköy Ortaokulu voleybol takımıyla karşılaştı.

Okul sporları kapsamında düzenlenen Voleybol müsabakalarında Geçit Şehit Göksel Özdemir Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, finalde Mollaköy Ortaokulu voleybol takımıyla karşılaştı. Geçit Şehit Göksel Özdemir Ortaokulu, maçı 3-0 kazanarak il birincisi oldu ve 6-9 Ocak 2022 tarihleri arasında Artvin'de yapılacak bölge şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

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