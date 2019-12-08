Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınan doktor yaşam mücadelesi veriyor

08.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:35

Isparta'nın Yedişehitler Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan Doktor Osman Kahya, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan doktorun yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine doktor yoğun bakım servisine alınarak endişeli süreç başladı.

Yaşam mücadelesi verdiği öğrenilen doktorun ailesi ve yakınları umutlu bir haber bekliyor.