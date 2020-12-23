'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın yine alışverişte görüntülendi
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'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın yine alışverişte görüntülendi

23.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:17
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın yine alışverişte görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda salgın tedbirleri nedeniyle konser yapamadığı için "Geçinemiyorum" diyen şarkıcı Demet Akalın, AVM'lerden neredeyse hiç çıkmıyor. İşte ayrıntılar...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Canlı yayınlanan programı sonrası alışveriş merkezine gelen Akalın, Beymen başta olmak üzere birçok mağazaya girerek yılbaşı hediyelerini almaya başladı.

'ALIŞVERİŞ YAPMAKTAN YORULDUM'

Yaklaşık iki saat süren alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'nda gazeteciler tarafından görüntülenen popçu "Alışveriş yapmaktan yoruldum, hemen eve kaçıyorum." dedi. Hızlı adımlarla aracına binen Akalın, özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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