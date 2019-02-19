Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Mardin
Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Mardin'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)
Artuklu: Abdulkadir Tutaşı
Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy
Derik: Şeyhmus Necimoğlu,
Mazıdağı: İbrahim Atlı
Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi
Ömerli : Hüsamettin Altındağ
Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya
Midyat: Veysi Şahin
Yeşilli: Hayrettin Demir
Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Sarı
Artuklu: Veysi Kara
Dargeçit: Muhammed Günel
Derik: Orhan Çaplık
Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın
Mazıdağı: Adem Denli
Midyat: İdris Taş
Nusaybin: Şeyhmus Doğan
Ömerli: Şakin Altundağ
Savur: Şükrü Adal
Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala
Halkların Demokratik Partisi
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk
Artuklu: Nurettin Turgay
Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz
İYİ Parti
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tuna Işıkhan
Dargeçit: Seyfettin Doğan
Kızıltepe: Ekrem Ayar
Savur: Şehmus Akgül
Ömerli: Rıdvan Özoğurlu
Mazıdağı: Hasip Erol
Saadet Partisi
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ali Kılıç
Artuklu: Abdullah Akgüç
Dargeçit: İdris Yücel
Derik: Serdar Yavuz
Kızıltepe: Ömer Çifçi
Mazıdağı: Şeyhmus Özkan
Midyat: Abdulaziz Altekin
Nusaybin: Ahmet İletmiş
Ömerli: Servet Cemiloğlu
Savur: Şeyhmus Ökmen
Yeşilli: Enver Sağlam